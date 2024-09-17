Висока сонячна активність: Землю накрила потужна магнітна буря

Магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, які можуть впливати функціонування людського організму. Саме одна з таких бурь відбувається зараз в природі.

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На сьогодні, 17 вересня, прийшовся пік цієї бурі — її К-індекс піднявся до екстремального показника 8, йдеться у повідомленні Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Вчені пояснюють, що геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку. Також вони попереджають, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Як писали «ФАКТИ», щоб мінімізувати вплив бурі на здоров'я людям слід дотримуватися рекомендацій лікарів. А саме:

займатися помірною фізичною активністю;

підтримувати здоровий режим харчування, обмеживши споживання гострого та жирного;

намагатися більше відпочивати та висипатися;

пити більше чистої води.

Також важливо перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків, адже якщо ви належите до категорії метеочутливих людей, у дні підвищеної сонячної активності напевно відчуєте підвищення або зниження артеріального тиску, порушення сну, біль у суглобах, головний біль та запаморочення.

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Відзначимо, що магнітні збурення, які очікуються наприкінці першого осіннього місяця, обіцяють бути набагато потужнішими за поточні.

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