Буде менше, ніж обіцяють: експерт з пенсійних питань розповів, чого чекати українцям від виплат у наступному році

Більшість пенсіонерів усвідомлюють, що їх пенсія стала меншою, але розуміють ситуацію: війна, криза тощо. При цьому багато хто сподівається, що обіцяна урядом індексація на рівні 16,9% дозволить «надолужити» втрати від інфляції.

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Якою ж буде реальна ситуація з пенсіями у наступному році, розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін в коментарі для ЗМІ.

За його словами, згідно з попереднім проєктом бюджету на 2025 рік, затвердженим Кабінетом Міністрів, прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата не зазнають змін у наступному році.

Це означає, що й мінімальна пенсія залишиться на рівні 2361 грн, а мінімальна заробітна плата — 8000 грн. Відсутність підвищення цих показників вплине на деякі види пенсійних виплат та надбавок, які прив'язані до прожиткового мінімуму та зарплати. Зокрема, державна соціальна допомога по інвалідності також не зросте, оскільки її розмір безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму.

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Також Коробкін зазначив, що індексація в 2025 році, найімовірніше, буде меншою, ніж прогнозовано у проєкті бюджету. За його словами, реальне підвищення пенсій у 2025 році може скласти не більше 13%. Коробкін зауважив, що подібна ситуація спостерігалася й у 2024 році, коли обіцяне підвищення у 13% фактично склало лише 8%.

Ще одна новина, яка викликає занепокоєння, стосується зменшення загальних витрат на пенсійні виплати у вересні 2024 року порівняно з серпнем. За словами Коробкіна, у вересні на пенсії було витрачено 62,9 млрд грн, що на 600 млн грн менше, ніж у серпні. Це може бути пов'язано зі зменшенням кількості пенсіонерів, але експерт не надає детальної інформації щодо причин цього явища.

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З урахуванням всіх складнощів, очікувати значних змін у 2025 році не варто. Відсутність підвищення мінімальних соціальних стандартів та обмежена індексація пенсій створять додаткові фінансові виклики для пенсіонерів. Економічна ситуація в країні може лише посилити ці труднощі, особливо на тлі зростання вартості комунальних послуг та товарів першої необхідності.

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Тому пенсіонерам варто уважно стежити за новинами щодо бюджетних рішень і можливими змінами в соціальній політиці. Наприклад, за анонсованою Міністерством соціальної політики новою пенсійною реформою — її планують розпочати до липня 2025 року.



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