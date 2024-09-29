Порядок нарахування пенсій змінять: у Мінсоцполітики зробили важливу заяву

В Міністерстві соціальної політики нагадали, що пенсійна реформа в Україні має стартувати до липня 2025 року — для цього є всі передумови.

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А головною зміною в ній, за словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, буде об’єднання трьох основних компонентів: солідарної пенсії, накопичувальної та добровільних пенсійних накопичень.

Саме таке об’єднання дозволить значно підвищити рівень пенсійного забезпечення українських громадян. Зокрема, забезпечить отримання пенсійних виплат на рівні 60% від заробітної плати, яку отримувала людина до виходу на пенсію. При цьому 40% від розміру пенсії забезпечуватиме солідарна система.

Такий розмір пенсії буде гарантією фінансової стабільності пенсіонерів. Крім того, він відповідає нормам Європейського Союзу.

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Також ухвалення пенсійної реформи дозволить «оновити» пенсії українців, які вийшли на пенсію давно та отримують набагато менше тих, хто працював на аналогічних посадах та мають аналогічний стаж, але вийшли на заслужений відпочинок пізніше.

Зазначимо, що це вже не перша спроба впровадження накопичувальної пенсії в Україні, проте жодна з них раніше не була успішною. Основною причиною такого результату є відсутність в Україні фондового ринку та інструментів, що захищають пенсійні накопичення від інфляції.

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Раніше ми писали про те, як українським пенсіонерам пройти ідентифікацію у Пенсійному фонді.

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