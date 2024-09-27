Пенсія у вересні стала меншою: що сталося і чому

Пенсійний фонд України 25 вересня завершив виплату пенсій на вересень, заплативши 62,9 млрд грн. Ця сума на 600 мільйонів гривень менша, ніж було в серпні з його 31 днем, що може свідчити про низку подій.

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Так, різниця між серпневими і вересневими виплатами в 600 мільйонів говорить про те, що пенсію від ПФУ отримало трохи менше пенсіонерів, ніж в останній місяць літа. Причини ж такої різниці можуть бути різні, але здебільшого їх дві — кількість пенсіонерів зменшилася або виплати для частини з них впали.

Зменшення кількості пенсіонерів означає припинення виплати пенсій, що може статися з п'яти причин:

смерті пенсіонера;

призначення пенсії на підставі недостовірних даних;

виїзду пенсіонера за кордон у країну, з якою немає договору про виплату української пенсії;

неотримання пенсії протягом 6 місяців поспіль;

в інших установлених законом випадках.

У разі ж зниження пенсійних виплат можливий варіант скасування частини пенсій із поверненням до Пенсійного фонду до 20% від суми. Відбувається це в разі, якщо пенсіонер знову виходить на роботу, але залишається в базах даних ПФУ непрацюючим, що дає змогу отримувати йому деякі надбавки, які передбачені лише тим, хто перебуває на заслуженому відпочинку. Однак у самому ПФУ вважають це порушенням, якщо пенсіонер, який працює, протягом 10 днів не повідомив Фонд про вихід на роботу.

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У разі порушення ПФУ вважає частину отриманої таким працюючим пенсіонером пенсії «надлишковою», і різницю потрібно повернути — добровільно або Пенсійний фонд знімає з пенсійних виплат «зайві» нарахування.

Раніше повідомляли про те, що у березні 2025 року на українських пенсіонерів очікує підвищення пенсії, для деяких воно може скласти до 1500 гривень. Щоправда за дотримання однієї важливої умови.

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