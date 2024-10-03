Терористи вдарили дроном по газовозу у Чернігівській області: троє загиблих, серед них — дитина

В четвер, 3 вересня, окупанти завдали удару по Чернігівській області. Відомо про трьох загиблих, серед них — 6-річна дитина.

Про це повідомили у Чернігівській ОВА.

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За попередніми даними, росіяни атакували прикордоння Корюківського району. Вони поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. В результаті удару балони з газом здетонували та загорілися житлові будинки.

На місці подій

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Постраждалі прилеглі будівлі

Вже відомо про трьох загиблих, серед них — 6-річна дитина. Також відомо про четверо поранених — 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Вони були госпіталізовані.

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Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Їх стан тяжкий.

Зазначимо, що Чернігівська область постійно зазнає обстрілів і повітряних атак через близькість до кордону з росією. Так, у серпні російська армія завдала ударів по місту Бахмач Чернігівської області, ворог влучив по цивільній інфраструктурі.

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Фото Чернігівської ОВА

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