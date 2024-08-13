Ворог атакував Україну ракетами та майже 40 дронами: під удар потрапили інфраструктурні об'єкти Сумщини та Чернігівщини

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли про чергову атаку ворога з повітря — у ніч на 13 серпняпротивник застосовував не лише дрони-камікадзе, а й балістичні ракети.

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За даними командувача ПС Миколи Олещука, росіяни застосували дві ракети «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 38 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (рф).

Мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил було збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

В Сумський ОВА повідомили, що ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об'єктам інфраструктури міста Суми, де наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

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Керівник міської військової адміністрації Сум Олексій Дрозденко додав, що наразі відомо про одного пораненого, якого забрала «швидка». «Тимчасово район Веретенівки без газу та електроенергії до завершення робіт. Усі служби працюють! Наразі виїзд з Веретенівки на вул. Ковпака напряму поки неможливий. Об'їзд через Ганнівку», — додав він.

А на Чернігівщині під ударом опинився Бахмач. «Мали кілька атак ворожих безпілотників. Цивільна інфраструктура. Попередньо без постраждалих. Відповідні служби усувають наслідки. Дякуємо їм і нашим Силам оборони», — повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

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Нагадаємо, що днями ворог також атакував Україну ударними БПЛА та балістичними ракетами, більшість яких була націлена на столичний регіон. На жаль, не обійшлося без руйнувань та жертв — на Київщині загинув чоловік та його чотирирічний син, ще троє людей постраждали.

Фото зі сторінки ПС ЗСУ у соцмережах

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