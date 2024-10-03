Трагедія на Харківщині: лісова пожежа знищила ціле селище

На Харківщині, де тривають бойові дії, російські обстріли спричинили масштабну лісову пожежу.

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Як повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов, в результаті згоріло ціле село Піски-Радьківські (Борівська сільська громада Ізюмського району), четверо мешканців загинули у вогні. Серед них — двоє жінок-переселенок, та двоє місцевих мешканців — жінка та чоловік.

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«Вони просто не встигли втекти — полум'я розповсюджувалося шаленими темпами», — пояснив правоохоронець.

За попередніми висновками, вогонь прийшов з Донеччини — з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк «Червонооскільський», а далі почала наближатися до села.

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Залишки житлового будинку

Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки.

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Також в лісі та поблизу нього згоріло близько 1100 дерев'яних будинків, шістдесят людей вдалося евакуювати.

Нагадаємо, що росіяни останнім часом активізували удари по Харківщині і Сумщині з використанням КАБів.

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