Росіяни скинули КАБи на Харків, а в Глухові на Сумщині був авіаудар по елеватору

Росія продовжує терор мирного населення України. Сьогодні вдень російські військові завдали удару двома КАБами по Харкову. Шестеро людей зазнали поранень.

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Про це повідомив міський голова Терехов.

Удари прийшлися по Київському району. Один з них — по відкритій території.

Серед поранених — четверо рятувальників, уточнив керівник ОВА Синєгубов.

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За його інформацією, ворог завдав удару керованою авіабомбою по селу Черкаська Лозова Харківського району.

«Обстріл Харкова: одне влучання КАБа зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру. На жаль, є поранені четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд», — йдеться у повідомленні.

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У Глухові Сумської області був авіаудар по елеватору, повідомляє оперкомандування «Північ».

«Сьогодні, 17 вересня, близько 09.50 російська армія завдала авіаударів по цивільній та промисловій інфраструктурі м. Глухів на Сумщині. Окупанти скинули, за попередніми даними, три КАБи (керовані авіабомби). Унаслідок атаки ворога попередньо двоє поранених: батько та син, яким 64 та 34 роки відповідно», — йдеться у повідомленні.

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Також пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь, транспорт та елеватор.

Як повідомляли «ФАКТИ», ворог вночі обстріляв Дніпропетровську та Запорізьку області. Постраждали житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

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