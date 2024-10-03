Жовтень — місяць, який обіцяє світло і зміни, певна нумерологиня, метафізикиня, фахівчиня з Таро Марія Лебедевич.

А на що розраховувати представникам всіх знаків Зодіаку завтра, 4 жовтня, йдеться в Таро-прогнозі, який склали фахівці для відомого українського видання.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Туз Жезлів»

Завтра Овни отримають сплеск енергії та натхнення. Карта вказує на новий етап у житті або цікавий проект, який захопить вас цілком. Не бійтеся ризикувати — цей день принесе успіх, якщо проявите ініціативу.

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Телець — «Шістка Пентаклів»

Завтра для Тельців буде важливим обмін енергією з оточенням. Це день, коли допомога і підтримка прийдуть звідти, звідки ви не очікували. Будьте відкриті до щедрості Всесвіту і не забувайте дякувати за всі блага, які отримаєте.

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Близнюки — «Маг»

Близнюкам завтра належить узяти контроль над ситуацією у свої руки. Карта «Мага» підказує, що всі ресурси у вас під рукою. Використовуйте свої таланти і вміння, щоб домогтися успіху. На вас чекає вдалий день, якщо діятимете рішуче.

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Рак — «Відлюдник»

Завтра Ракам захочеться усамітнення і часу для роздумів. Карта «Відлюдника» вказує на необхідність зупинитися і прислухатися до внутрішнього голосу. Не поспішайте з прийняттям рішень — краще проаналізувати минулі уроки і зробити висновки.

Лев — «Імператор»

Для Левів завтра важливим буде порядок і дисципліна. «Імператор» символізує силу і владу, тому вам доведеться проявити лідерські якості. Можливо, вам доведеться взяти на себе відповідальність за важливу справу. Дотримуйтесь чіткого плану, і все пройде успішно.

Діва — «Десятка Мечів»

Завтра Дівам доведеться відпустити те, що вже віджило своє. «Десятка Мечів» говорить про завершення важкого етапу і початок нового шляху. Це день, коли потрібно змиритися з неминучим і рухатися далі з надією на краще.

Терези — «Двійка Кубків»

Терези завтра можуть очікувати гармонії у стосунках. Карта вказує на можливість важливої зустрічі або зміцнення вже наявних зв'язків. Це чудовий день для романтичних або дружніх зустрічей, які принесуть радість і взаєморозуміння.

Скорпіон — «Колесо Фортуни»

Завтра для Скорпіонів буде важливим елемент долі. «Колесо Фортуни» вказує на те, що події можуть несподівано повернутися, і не завжди в той бік, який ви очікували. Довіряйтеся потоку життя і не бійтеся змін — вони ведуть до нових можливостей.

Стрілець — «Лицар Жезлів»

На Стрільців завтра чекає динамічний день, повний пригод. Карта «Лицаря Жезлів» вказує на прагнення до нових горизонтів. Використовуйте цей приплив енергії для реалізації своїх амбітних планів, але будьте уважні до деталей.

Козоріг — «Паж Пентаклів»

Козерогам завтра карти Таро обіцяють день нових починань. «Паж Пентаклів» символізує практичність і отримання цінних знань. Можливо, ви почнете нове навчання або освоїте важливу навичку, яка принесе вам успіх у майбутньому.

Водолій — «Сімка Кубків»

Завтра Водолії можуть зіткнутися з безліччю варіантів і можливостей. Карта «Сімки Кубків» вказує на ілюзії і необхідність зробити вибір. Будьте обережні, щоб не потрапити в пастку оманливих надій. Прислухайтеся до свого серця і вибирайте шлях, який приведе до реального результату.

Риби — «Місяць»

Завтрашній день для Риб пройде під покровом загадок та інтуїції. «Місяць» символізує приховані страхи і таємниці, які можуть спливти на поверхню. Довіртеся своїй інтуїції і не бійтеся заглиблюватися у свої внутрішні переживання — відповіді, які ви знайдете, будуть важливі для вашого подальшого шляху.

А ще неодмінно зверністься до екслюзивного гороскопу, що його слала для «ФАКТІВ» астрологиня Людмила Булгакова.

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