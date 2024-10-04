Де і коли дивитись онлайн Україна — Франція: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч за «бронзу» ЧС-2024 з футзалу

У неділю, 6 жовтня, збірна України з футзалу, яка поступилася в півфіналі лідеру світового рейтингу Бразилії (2:3), проведе на «Хумо Арені» у Ташкенті матч за бронзові медалі чемпіонату світу проти команди Франції, що в ½ фіналу капітулювала перед аргентинцями (2:3).

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Зазначимо, що до фіаско у півфіналі підопічні Рафаеля Рейно перемогли у групі Гватемалу (6:3) та Венесуелу (7:3), а також поступилися Ірану (1:4). У 1/8 фіналу французи здолали Таїланд (5:2), а у чвертьфіналі — Парагвай (2:1).

До речі, Україна не змогла виграти жодного з трьох останніх матчів у Франції (1:3 у 2018-му, 2:2 у 2020-му та 4:4 у 2024-му), хоча саме «жовто-сині» на початку 2000-х завдали «триколірним» найбільшої поразки в їхній історії (12:0).

У майбутньому матчі букмекери віддають невелику перевагу українській команді. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу підопічних Олександра Косенка в основний час приймає з коефіцієнтом 2,08, на нічию — 4,90, на виграш дебютантів чемпіонатів світу — 2,47.

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У прямій трансляції на території нашої країни матч Україна — Франція дивіться (початок — о 15:30) на регіональних каналах «Суспільного», телеканалі «Суспільне Спорт», сайті «Суспільне Спорт» та YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

Чемпіонат світу з футзалу. Матч за 3-є місце

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6 жовтня (неділя)

Україна — Франція 15:30 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт»

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Нагадаємо, що у фіналі чемпіонату світу з футзалу цього ж дня (початок — о 18:00) зіграють Бразилія та Аргентина.

Додамо, що Україна вже повторила своє найкраще досягнення на світових першостях (раніше до четвірки найсильніших «жовто-сині» пробивалися на ЧС-1996). На інших чемпіонатах світу наша команда виступила так: на ЧС-2004 та ЧС-2008 — вийшла у другий груповий етап, на ЧС-2012 — у чвертьфінал, а на ЧС-2016 — в 1/8 фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна у чвертьфіналі ЧС-2024 з футзалу розгромила Венесуелу.

Фото uaf.ua

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