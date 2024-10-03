Став відомий суперник України у матчі за медалі чемпіонату світу з футзалу (відео)

Збірна України з футзалу, яка поступилася у драматичному півфіналі ЧС-2024 Бразилії (2:3), дізналася свого суперника у поєдинку за бронзові медалі світової першості в Узбекистані.

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У матчі за 3-є місце підопічні Олександра Косенка зіграють у неділю, 6 жовтня (початок — о 15:30), з дебютантом світових першостей командою Франції, яка у півфіналі поступилася Аргентині — 2:3 (Менендес, 6, М. Туре, 25 — Аррієта, 3, з пенальті, 37, Клаудіно, 8).

Цього ж дня у фіналі Бразилія — Аргентина (початок о 18:00) визначиться тріумфатор ЧС-2024.

Нагадаємо, що чинні чемпіони світу португальці ще в 1/8 фіналу програли Казахстану (1:2).

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У минулі роки на вершину світового футзалу підіймалися: Бразилія (1989, 1992, 1996, 2008 та 2012 роки), Іспанія (2000-й та 2004-й), Аргентина (2016-й) та Португалія (2021-й).

Що ж до збірної України, то раніше свого найбільшого успіху «жовто-сині» досягли на ЧС-1996, посівши четверте місце.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України в 1/8 фіналу ЧС-2024 перемогла Нідерланди, а в чвертьфіналі розгромила Венесуелу.

Фото fifa.com

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