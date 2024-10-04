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Стан на нулі: що відбувається із зіркою детективного серіалу

14:07 4 жовтня 2024
Надія Хільська

Популярна українська акторка, зірка серіалу «Дільничний з ДВРЗ», Надія Хільська зізналася, що проходить важкий період у житті. Відомо, що у серпні 2023 року на війні загинув її чоловік, актор та військовий Олексій Хільський, і Надія досі не може пережити цю втрату. На своїй сторінці у соціальній мережі Надія розповіла про свої почуття та дії, завдяки яким вона намагається позбутися внутрішнього болю.

— Я рідко з'являюся у мережі, — розказала акторка. - У мене немає ні сил, ні натхнення. Моральний стан на нулі. Спорт відсутній у моєму житті — то не було часу, а зараз просто немає сил. Іду за натхненням у кінотеатр, дивитись «Джокера».

Після перегляду Хільська схвально відгукнулася щодо стрічки, але зізналася, що настрій їй зіпсував працівник кінотеатру, який вирішив, що глядачі не хочуть дивитись титри, та вимкнув їх. Акторка обурилася такою поведінкою, зауваживши, що для неї важливі такі деталі, бо їй завжди цікаво, хто саме займався дубляжем.

— Працівник почав виправдовуватися і так і не вибачився, — сказала обурена Хільська.

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Надія розповіла про останнє побачення з чоловіком.

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