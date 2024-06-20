«Якщо палаєш всередині й зовні»: відома акторка вразила фотографіями та дала пораду шанувальникам
Популярна українська акторка, зірка серіалу «Дільничний з ДВРЗ» Надія Хільська, яка втратила на війні чоловіка та актора Олексія Хільського, вразила цікавими світлинами. Фото Надія виклала на своїй сторінці у соціальній мережі. На них акторка у чорній вечірній сукні тримає в руках собачку. До речі, шпіц Міні з'явився у сім'ї Надії саме під час великої війни.
«Як би не було важко — іди! — написала під світлинами Хільська. - Навіть якщо палаєш всередині і зовні… Голову вище! Хвіст по вітру! І вперед!»
Акторка додала, що вдячна за те, що в житті їй трапились неймовірні люди.
Шанувальники Надії відразу зреагували на світлини, висловили їй підтримку та зауважили, що її очі досі залишаються сумними.
«Надія, ви гарна жінка, але все одно очі ще сумні, тримайтеся, будь ласка», — написали у коментарях.
«Ви неймовірно чудова людина, дуже жіночна, — були у захваті підписники. — Ваші очі все про Вас кажуть. Пишаюсь Вами! Сили Вам!»
Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Надія Хільська розповіла про останні миті життя її чоловіка.168
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