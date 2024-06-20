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«Якщо палаєш всередині й зовні»: відома акторка вразила фотографіями та дала пораду шанувальникам

16:58 20 червня 2024
Надія Хільська

Популярна українська акторка, зірка серіалу «Дільничний з ДВРЗ» Надія Хільська, яка втратила на війні чоловіка та актора Олексія Хільського, вразила цікавими світлинами. Фото Надія виклала на своїй сторінці у соціальній мережі. На них акторка у чорній вечірній сукні тримає в руках собачку. До речі, шпіц Міні з'явився у сім'ї Надії саме під час великої війни.

«Як би не було важко — іди! — написала під світлинами Хільська. - Навіть якщо палаєш всередині і зовні… Голову вище! Хвіст по вітру! І вперед!»

Акторка додала, що вдячна за те, що в житті їй трапились неймовірні люди.

Надія Хільська

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Шанувальники Надії відразу зреагували на світлини, висловили їй підтримку та зауважили, що її очі досі залишаються сумними.

«Надія, ви гарна жінка, але все одно очі ще сумні, тримайтеся, будь ласка», — написали у коментарях.

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«Ви неймовірно чудова людина, дуже жіночна, — були у захваті підписники. — Ваші очі все про Вас кажуть. Пишаюсь Вами! Сили Вам!»

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Надія Хільська розповіла про останні миті життя її чоловіка.

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