Невимовний біль: у бою з окупантами загинув відомий актор Олексій Хільський

Війна продовжує забирати найкращих українських чоловіків. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув відомий український актор Олексій Хільський. Трагічну новину повідомила дружина актора Надія Хільська.

«Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим з усіх кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався він робив з пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя! Я кохаю тебе, мій воїн», — написала Надія.

Олексій служив у 46 окремій аеромобільній бригаді ДШВ на посаді головного сержанту взводу розвідроти. Він брав участь у наступальній операції на Херсоні, захищав Бахмут та Соледар.

Алексій був двічі поранений, але після лікування та відновлення знову повертався на фронт.

14 листопада Олексію мало б виповнитися 36 років. Він мріяв про перемогу і про повернення до професії. У актора залишились дружина та донька.

Хільський відомий за ролями в серіалах «На твоєму боці», «Квочка», «Кріпосна», «Лікар Ковальчук», «Опер за викликом», «Загадка для Анни» та інші.

Колеги Олексія шоковані звісткою про його загибель, вони висловлюють співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо, від початку російського вторгнення багато відомих акторів, режисерів, співаків, музикантів, артистів опери та балету.

Нещодавно до лав захисників приєднався Віталій Козловський. Він служить на Донецькому напрямку. Після поранення до виконання бойових завдань повернувся режисер Олег Сенцов.

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