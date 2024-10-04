Чемпіон світу жорстко побив уродженця росії у бою за титул: відео нокауту

У п'ятницю, 4 жовтня, на арені The Star у Сіднеї (Австралія) відбувся боксерський поєдинок за чемпіонський пояс за версією IBF між об'єднаним чемпіоном середньої ваги (до 72,6 кг) Жанібеком Алімханули (16 перемог, 11 з них — нокаутом) з Казахстану, який за два раунди побив британця Денні Дігмана, та обов'язковим претендентом, уродженцем росії Андрієм Михайловичем (21 перемога, 13 з них — нокаутом, 1 поразка), котрий виступає за Нову Зеландію.

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31-річний казах, який живе у США, від початку поєдинку контролював ситуацію в рингу і вже в другому раунді був близьким до дострокової перемоги, коли відправив опонента в нокдаун. 26-річний Михайлович намагався гостро відповідати, ліз уперед, але все ж у 9-й трихвилинці пропустив два ліві бічні і опинився на настилі рингу. Рефері зафіксував достроковий успіх непереможного Алімханули, якого охрестили «новим Головкіним» (Геннадій Головкін — знаменитий ексчемпіон світу з боксу з Казахстану).

До речі, на момент зупинки поєдинку казах впевнено перемагав у суддівських записках — 81:70, 81:70 та 78:73.

Додамо, що Андрій Михайлович народився у санкт-петербурзі, але у віці 18 місяців був усиновлений разом із братом-близнюком родиною з Нової Зеландії.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксера, який відправив уродженця росії у важкий нокаут, жорстоко побили у рингу.

Фото X No Limit Boxing

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