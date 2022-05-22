«Новий Головкін» ефектно нокаутував непереможного суперника у бою за чемпіонський пояс WBO (відео)

На арені Resorts World у Лас-Вегасі (США) відбувся боксерський поєдинок за вакантний пояс тимчасового чемпіона WBO у середній вазі (до 72,6 кг) між непереможними досі Жанібеком Алімханули (12 перемог, 8 з них — нокаутом) з Казахстану та британцем Денні Дігнамом (14 перемог, 8 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия).

Вже в стартовому раунді боксер із Казахстану, якого називають «Новий Головкін» (Геннадій Головкін — знаменитий чемпіон світу з боксу з Казахстану), відправив суперника у нокдаун.

29-річний Алімханули не став відкладати справу в довгу шухляду і в другій трихвилинці двома хуками з лівої та видовищним аперкотом надіслав 30-річного британця в нокаут, завдавши Дігнаму першої поразки в кар'єрі.

Додамо, що повноцінним чемпіоном світу за версією WBO у середній вазі є американський боксер Деметріус Андраде (31 перемога, 19 із них — нокаутом).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що уродженець України Максим Продан поклав суперника на настил рингу і нарвався на нокаут.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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