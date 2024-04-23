Боксера, котрий відправив уродженця росії у важкий нокаут, жорстоко побили в рингу: відео свавілля

Боксерський поєдинок за титул EBU Silver у напівважкій вазі (до 79,4 кг) між уродженцем росії Мансуром Ельсаєвим (18 перемог, 16 з них — нокаутом, 1 поразка) та уродженцем Куби Карлосом Альберто Ламелою (8 перемог, 5 з них — нокаутом, 3 поразки), що представляє Іспанію, закінчився в Steffl Arena у Відні важким нокаутом та масовою бійкою у рингу, повідомляє krone.at. Раніше бій легенди боксу Флойда Мейвезера завершився побоїщем.

ВІДЕО ДНЯ

У 11-му раунді 31-річний Ламела відправив непереможного досі уродженця Чечні, який виступає за Австрію, у нокдаун, а на початку 12-ї трихвилинки жорстко нокаутував 33-річного опонента.

Тільки Ламела так захопився святкуванням, що продемонстрував непристойний жест. І тут розпочалося! Команда Ельсаєва на чолі з тренером Ісааком Косашвілі кинулася на іспанця і почала натовпом бити боксера просто в рингу. Моторошне видовище!

Вже після інциденту Косашвілі, на якого австрійські правоохоронці завели справу, попросив вибачення, а заразом повідомив, що його підопічний Ельсаєв після першої поразки в кар'єрі перебуває в лікарні зі струсом мозку і переломом правої руки.

«Я дав Ламелі ляпаса. То була велика помилка. Я хотів би попросити вибачення у всіх любителів боксу, особливо у молоді. Це не те, що ми хочемо донести, це не відповідає цінностям боксу та нашої спільноти», — заявив Ісаак Косашвілі.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Аргентині брутальний фол футболіста спровокував бійку стінка на стінку.

Фото Bild

РЕКЛАМА

580

Читайте нас у Facebook