У Чернівцях винесли вирок колишньому начальнику поліції, який кришував циган-кишенькових злодіїв

На Буковині, де раніше мешканці напали на військових із сокирами, Чернівецький апеляційний суд скасував виправдувальний вирок стосовно колишнього начальника Шевченківського відділу поліції у Чернівецькій області. Це випливає з вироку суду.

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У 2018 році начальника поліції затримали за підозрою в хабарництві — за матеріальну винагороду він, начебто, покривав кишенькові крадіжки на території свого району.

Він познайомився із неодноразово судимим чоловіком, який, нібито, назвався «циганським бароном» і казав, що є люди, які займаються крадіжками і під нього працюють. Поліціянт запропонував платити щотижнево від 8 до 10 тис. грн за нерозкриття цих крадіжок.

Гроші передавалися тричі готівкою і двічі на банківську карту дружини начальника поліції, а всього за півтора місяці — 35 800 гривень.

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Востаннє більше 10 тисяч гривень обвинувачений узяв на руки міченими купюрами і був затриманий на гарячому.

У судовому засіданні колишній правоохоронець вину послідовно заперечував. За його версією, заявник обіцяв йому інформацію про вчинення крадіжок у його районі, говорив, що є цигани, які під нього працюють та знають добре Чернівці. Тому він дав цьому чоловікові свій телефон із метою подальшого вербування. Обвинувачений запевняв, що хабарі не брав, а свідок повертав йому гроші, позичені раніше на операцію тещі.

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У січні 2023-го Першотравневий райсуд міста Чернівці ухвалив виправдувальний вирок, зіславшись на процесуальні порушення і визнавши факт провокації злочину.

«Циганський барон» виявився заявником також у ще восьми кримінальних провадженнях щодо одержання неправомірної вигоди.

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Однак апеляційний суд із висновками першої інстанції не погодився.

Наявність у свідка судимостей, а також його співпраця з правоохоронними органами в інших кримінальних провадженнях, як вважає суд, самі по собі не свідчать про наявність провокації. НСРД, у тому числі, контроль за вчиненням злочину, можуть проводитися і штатними працівниками правоохоронного органу, тому багаторазова участь у таких операціях не може вказувати на провокацію.

Апеляційний суд звертає увагу, що обвинувачений неодноразово сам телефонував заявнику, що підтверджується протоколами НС (Р)Д. У телефонних розмовах обвинувачений просив, щоб обумовлені грошові кошти свідок переказував йому «на цифри», тобто на картковий рахунок його дружини.

Апеляційний суд критично поставився до показань обвинуваченого, що він позичав кошти свідку на операцію тещі, оскільки це нічим не підтверджується. Допитаний свідок це заперечував. Більше того, відповідно Цивільного кодексу, договір позики між фізичними особами укладається у письмовій формі, якщо його сума перевищує 170 гривень.

Колишинього поліціянта засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла, і з забороною у подальшому обіймати посади в правоохоронних органах на 2 роки.

Засудженого негайно взяли під варту в залі суду.

Як писали «ФАКТИ», колишній міліцейський начальник із Запоріжжя виявився шпигуном росіян.

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