«В інтересах кого зараз створюється тиск на компанію «Спецтехноекспорт», яка завезла неймовірну кількість пострілів критичної номенклатури? В інтересах кого блокується сьогодні передплата, щоб ми не постачали товар з тих складних країн? Я, маючи відповідний досвід в контррозвідці, здогадаюсь, в чиїх це інтересах«

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Про це журналісту «Української Правди» Михайлу Ткачу розповів директор ДГЗП «Спецтехноекспорту» Олексій Петров. Детальніше — тут.

Петров пояснює, що Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» не виконує умови контрактів в частині оплати за боєприпаси, які мають бути доставлені до України і через це постачальники не можуть їх відправити.

Олексій Петров — колишній генерал СБУ, який очолював у 2017−2019 роках Департамент контррозвідки СБУ, пізніше працював на посадах начальника управління СБУ в Кіровоградській області та був губернатором Закарпатської області.

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Нагадаємо, ще на початку повномасштабного вторгнення, 9 березня 2022-го року, рішенням Кабміну найбільші державні торгівельні організації «Укроборонпрому», в тому числі і «Спецтехноекспорт», було передано до Міністерства оборони України. В серпні 2022-го року «Спецтехноекспорт» було передано до Головного управління розвідки Міноборони України.

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