Чи можна втратити субсидію, якщо хтось із сім’ї виїхав за кордон: три найпоширеніші ситуації

З 1 жовтня в Україні стартувала кампанія з призначення житлових субсидій на комунальні послуги для тих, у кого є на це право. При цьому ті, кому її вже призначено, продовжать її отримувати автоматично. Але тут є свої нюанси, наприклад, якщо хтось із членів сім'ї перебуває закордоном, це може призвести навіть до втрати призначеної субсидії.

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Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, за відомостями якої найчастіше у зв'язку з виїздом за кордон і субсидією виникають три ситуації. У найгіршому випадку одержувач субсидії може її втратити, повністю або частково.

Так, найпоширенішими ситуаціями є:

звернення за призначенням субсидії, коли один із членів сім'ї перебуває закордоном понад 60 днів;

незнання одержувачів субсидії про обов'язок проінформувати про відсутність одного з членів сім'ї в Україні понад 60 діб;

свідоме замовчування про відсутність в Україні одного з членів домогосподарства.

У разі звернення за призначенням субсидії необхідно повідомити, що один із членів сім'ї перебуває закордоном понад 60 днів, тоді під час розгляду заяви його доходи, майно та норми споживання враховуватися не будуть. Тобто, факт відсутності одного з членів домогосподарства в Україні не означає, що субсидія не буде призначена, все вирішать інші фактори.

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Водночас не всі українці, яким уже призначено субсидію, знають, що якщо член домогосподарства або сім'ї понад 60 днів відсутній в Україні, про це необхідно повідомити ПФУ протягом 30 днів після того, як настануть ці 60 днів.

Від цього обов'язку звільнені жителі низки областей — Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської та міста Києва. Вони повинні будуть повідомити про наявність таких членів сім'ї лише через 1 місяць після припинення воєнного стану в Україні.

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У разі ж, якщо член домогосподарства, який отримує субсидію, пробув закордоном понад 60 днів, а про це не було повідомлено впродовж місяця, то в разі виявлення цього факту субсидію скасовують і для її отримання необхідно знову подавати заяву до ПФУ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що з 1 жовтня в Україні діє новий порядок призначення житлової субсидії.

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