Субсидії на опалювальний сезон: кому доведеться їх оформляти з нуля і як це простіше зробити

З 1 жовтня розпочався період призначення субсидій на оплату комунальних послуг на весь термін опалювального сезону, тобто той, хто отримав її до 30 листопада, зможе оплачувати комуналку за допомогою держави. При цьому ті, хто вже отримує субсидію, може навіть не звертатись за призначенням допомоги від держави — Пенсійний фонд нарахує її автоматично.

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А ось ті, хто субсидію не оформив, але не тягне сплату комунальних послуг, може звернутися за її отриманням. У Міністерстві соціальної політики пояснили порядок призначення субсидії.

Так, на субсидію мають право:

один з громадян, зареєстрованих у житловому приміщенні;

людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладання договору оренди (у такому разі до заяви додаються документи, що підтверджують проживання за адресою домогосподарства, наприклад, довідка ВПО);

за заявою опікуна або піклувальника неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківського піклування або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;

індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнято в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. У цьому випадку до заяви слід додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

При цьому діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією без збору довідок та витрачання часу на заповнення декларації. Людина може подати спрощене звернення, а заяву та декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка є в офіційних реєстрах.

Подати спрощену заяву для призначення субсидії (або заяву та декларацію, якщо ви вирішили подати повний пакет документів) можна:

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поштою чи особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

через портал електронних послуг (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток ПФУ;

через портал «Дія» (ввівши у пошуку «Заява на субсидію»);

у центрах надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

На даний момент субсидіями користуються 2,8 млн українських домогосподарств, а її розмір призначається індивідуально та залежить від доходу членів сім'ї, майнового стану та норм споживання. За вересень, за даними ПФУ, на оплату житлових субсидій та пільг було витрачено 1,4 млрд грн.

Раніше у ПФУ розповіли, як зміниться розмір субсидії у зв'язку зі зростанням тарифів на електрику.

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