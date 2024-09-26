В Україні субсидії розраховуватимуть по-новому: що зміниться з 1 жовтня

У Пенсійному фонді України, де раніше повідомляли про перерахунок субсидій на оплату комунальних послуг через зростання тарифів на електрику, з 1 жовтня нарахування субсидий здійснюватимуть з урахуванням початку опалювального сезону в більшості міст України.

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Як уточнює 24tv.ua, розрахунок здійснюватиметься за 15 днів, незалежно від точної дати початку опалювального сезону в конкретному населеному пункті. Тобто, виплата за жовтень буде здійснена в листопаді, так що у жовтні сума субсидії для тих, хто вже її отримував, залишиться незмінною.

Подати заяву на отримання житлових субсидій можна декількома шляхами:

особисто або поштою в одному із сервісних центрів ПФУ;

дистанційно через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток Пенсійного фонду, обравши функцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу»;

через платформу «Дія», скориставшись пошуковим запитом «Заява на субсидію»;

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що в опалювальний сезон деякі категорії населення отримали право на одноразову грошову допомогу на придбання твердого пічного побутового палива.

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Фото Pixabay

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