В Україні субсидії розраховуватимуть по-новому: що зміниться з 1 жовтня
У Пенсійному фонді України, де раніше повідомляли про перерахунок субсидій на оплату комунальних послуг через зростання тарифів на електрику, з 1 жовтня нарахування субсидий здійснюватимуть з урахуванням початку опалювального сезону в більшості міст України.
Як уточнює 24tv.ua, розрахунок здійснюватиметься за 15 днів, незалежно від точної дати початку опалювального сезону в конкретному населеному пункті. Тобто, виплата за жовтень буде здійснена в листопаді, так що у жовтні сума субсидії для тих, хто вже її отримував, залишиться незмінною.
Подати заяву на отримання житлових субсидій можна декількома шляхами:
- особисто або поштою в одному із сервісних центрів ПФУ;
- дистанційно через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток Пенсійного фонду, обравши функцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу»;
- через платформу «Дія», скориставшись пошуковим запитом «Заява на субсидію»;
- у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, що в опалювальний сезон деякі категорії населення отримали право на одноразову грошову допомогу на придбання твердого пічного побутового палива.
Фото Pixabay105
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