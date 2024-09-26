41.13 / 41.59 45.91 / 46.54
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні субсидії розраховуватимуть по-новому: що зміниться з 1 жовтня

12:51 26 вересня 2024
Гривні

У Пенсійному фонді України, де раніше повідомляли про перерахунок субсидій на оплату комунальних послуг через зростання тарифів на електрику, з 1 жовтня нарахування субсидий здійснюватимуть з урахуванням початку опалювального сезону в більшості міст України.

Як уточнює 24tv.ua, розрахунок здійснюватиметься за 15 днів, незалежно від точної дати початку опалювального сезону в конкретному населеному пункті. Тобто, виплата за жовтень буде здійснена в листопаді, так що у жовтні сума субсидії для тих, хто вже її отримував, залишиться незмінною.

Подати заяву на отримання житлових субсидій можна декількома шляхами:

  • особисто або поштою в одному із сервісних центрів ПФУ;
  • дистанційно через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток Пенсійного фонду, обравши функцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу»;
  • через платформу «Дія», скориставшись пошуковим запитом «Заява на субсидію»;
  • у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що в опалювальний сезон деякі категорії населення отримали право на одноразову грошову допомогу на придбання твердого пічного побутового палива.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

105

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Збільшена пенсія

Деяким українцям піднімуть пенсії на 1500 гривень: коли очікувати підвищення

Маріуполь

Обіцяє золоті гори: кого кремль хоче поселити на окупованих територіях п’яти регіонів України

Карти Вікторіанського Таро

Терезам — «Справедливість», Ракам — «Верховна Жриця», а Овнам — «Колісниця»: що обіцяють карти Вікторіанського Таро на 26 вересня

Зоряне небо та дерево

Овнам — несподівані новини, Близнюкам — корисні знайомства, Левам та Козерогам — кар'єрне зростання: гороскоп на четвер, 26 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту