У п'ятницю, 4 жовтня, матчами в Одесі та Львові після єврокубкових невдач «Шахтаря» (0:3 з «Аталантою» у Лізі чемпіонів) та «Динамо» (0:2 з «Хоффенхаймом» у Лізі Європи) стартувала програма 9-го туру української прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 9-й тур

4 жовтня (п'ятниця)

«Карпати» (Львів) — «Інгулець» (Петрове) — 0:0. На 83-й хвилині Ігор Невес («Карпати») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 5:0.

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«Чорноморець» (Одеса) — «Оболонь» (Київ) — 1:0 (Шевцов, 87). Юніорські склади — 0:2.

У 9-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 5 жовтня (субота) — «Верес» — «Зоря» (13:00), «Олександрія» — «Рух» (15:30), «Колос» — «Лівий берег» (18:00); 6 жовтня (неділя) — «Полісся» — «Ворскла» (13:00); «Шахтар» — ЛНЗ (15:30), «Динамо» — «Кривбас» (18:00).

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Становище команд:

1. «Динамо» — 19 очок (7 матчів);

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2. «Олександрія» — 19 (7);

3. «Полісся» — 17 (7);

4. «Шахтар» — 13 (7);

5. ЛНЗ — 12 (8);

6. «Рух» — 12 (7);

7. «Зоря» — 12 (8);

8. «Кривбас» — 11 (7);

9. «Чорноморець» — 10 (9);

10. «Карпати» — 9 (9);

11. «Ворскла» — 9 (8);

12. «Колос» — 7 (8);

13. «Лівий берег» — 6 (8);

14. «Верес» — 6 (8);

15. «Оболонь» — 5 (9);

16. «Інгулець» — 5 (9).

Бомбардири: 7 м'ячів — Олександр Назаренко («Полісся»); 5 — Олексій Гуцуляк («Полісся»); 4 — Ігор Краснопір («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»), Олександр Філіппов («Олександрія»); 3 — Кирило Ковалець («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Данило Сікан, Георгій Судаков (обидва — «Шахтар»), Амбросій Чачуа («Карпати»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу за «бронзу» чемпіонату світу з футзалу Україна — Франція.

Фото ФК «Оболонь»

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