Чемпіонат України з футболу, 9-й тур, 4 — 6 жовтня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У п'ятницю, 4 жовтня, матчами в Одесі та Львові після єврокубкових невдач «Шахтаря» (0:3 з «Аталантою» у Лізі чемпіонів) та «Динамо» (0:2 з «Хоффенхаймом» у Лізі Європи) стартувала програма 9-го туру української прем'єр-ліги.
Чемпіонат України. 9-й тур
4 жовтня (п'ятниця)
«Карпати» (Львів) — «Інгулець» (Петрове) — 0:0. На 83-й хвилині Ігор Невес («Карпати») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 5:0.
«Чорноморець» (Одеса) — «Оболонь» (Київ) — 1:0 (Шевцов, 87). Юніорські склади — 0:2.
У 9-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 5 жовтня (субота) — «Верес» — «Зоря» (13:00), «Олександрія» — «Рух» (15:30), «Колос» — «Лівий берег» (18:00); 6 жовтня (неділя) — «Полісся» — «Ворскла» (13:00); «Шахтар» — ЛНЗ (15:30), «Динамо» — «Кривбас» (18:00).
Становище команд:
1. «Динамо» — 19 очок (7 матчів);
2. «Олександрія» — 19 (7);
3. «Полісся» — 17 (7);
4. «Шахтар» — 13 (7);
5. ЛНЗ — 12 (8);
6. «Рух» — 12 (7);
7. «Зоря» — 12 (8);
8. «Кривбас» — 11 (7);
9. «Чорноморець» — 10 (9);
10. «Карпати» — 9 (9);
11. «Ворскла» — 9 (8);
12. «Колос» — 7 (8);
13. «Лівий берег» — 6 (8);
14. «Верес» — 6 (8);
15. «Оболонь» — 5 (9);
16. «Інгулець» — 5 (9).
Бомбардири: 7 м'ячів — Олександр Назаренко («Полісся»); 5 — Олексій Гуцуляк («Полісся»); 4 — Ігор Краснопір («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»), Олександр Філіппов («Олександрія»); 3 — Кирило Ковалець («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Данило Сікан, Георгій Судаков (обидва — «Шахтар»), Амбросій Чачуа («Карпати»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу за «бронзу» чемпіонату світу з футзалу Україна — Франція.
Фото ФК «Оболонь»87
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