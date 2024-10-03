«Динамо» програло в гостях команді з німецького села: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 3 жовтня, київське «Динамо», яке програло на старті Ліги Європи «Лаціо» (0:3), провело на стадіоні «Райн-Неккар-Арена» у місті Зінсхайм матч 2-го туру проти німецького «Хоффенхайма».

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Ліга Європи. 2-й тур

«Хоффенхайм» (Німеччина) — «Динамо» (Київ, Україна) — 2:0

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Попов, Михавко (Пихаленок, 69), Дубінчак, Бражко (Андрієвський, 84), Михайленко, Шапаренко (Шепелєв, 90+3, Кабаєв (Рубчинський, 84), Волошин, Ванат (Герреро, 69).

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Голи: Гложек (22, 60).

Дорога на матч до Німеччини зайняла у команди Олександра Шовковського, яка недорахувалася травмованих Ярмоленка та Буяльського, а також дискваліфікованого Брагару, аж добу. Проте динамівці мали намір поборотися за перші очки в турнірі, особливо з урахуванням того, що суперник киян невдало розпочав сезон у бундеслізі та посідає у турнірній таблиці лише 16-те місце (на старті Ліги Європи «Хоффенхайм» на 90-й хвилині врятувався від поразки на полі данського «Мідтьюлланда» — 1:1).

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Не можна сказати, що «Динамо» поступилося господарям поля, яке представляє село з населенням 3 тисячі осіб, у першому таймі за грою, але все псують помилки в обороні, що вже набили оскому, будь вони неладні. Одна з них призвела до голу чеха Гложека на 22-й хвилині — 1:0.

Зовсім легко комбінували гравці «Хоффенхайма» перед другим м'ячем у ворота «Динамо», автором якого знову став Гложек — 2:0. Бущану також привіт.

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Два матчі, дві поразки, жодного забитого м'яча. Поки що це всі «досягнення» «Динамо» у Лізі Європи. І тепер тривала дорога додому, де «біло-сині» 6 жовтня мають домашню гру з «Кривбасом».

Інші поєдинки ігрового дня у Лізі Європи принесли такі результати:

«Карабах» (Азербайджан) — «Мальме (Швеція) — 1:2 (Жуніньо, 15 — Ботхейм, 20, 47).

«Лаціо» (Італія) — «Ніцца» (Франція) — 4:1 (Педро, 20, Кастельянос, 36, 53, Дзакканьї, 65, з пенальті — Бога, 41).

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) — «Мідтьюлланд» (Данія) — 0:2 (Франкуліно, 39, Чілуфія, 90).

«Олімпіакос» (Греція) — «Брага» (Португалія) — 3:0 (Ель-Каабі, 45, 59, Ессе, 53).

Форвард збірної України Яремчук провів поєдинок на лаві запасних клубу з Пірея.

«Реал Сосьєдад» (Іспанія) — «Андерлехт» (Бельгія) — 1:2 (Марін, 5 — Васкес, 29, Леоні, 40).

РФШ (Латвія) — «Галатасарай» (Туреччина) — 2:2 (Ікауньєкс, 40, Одішарія, 55 — Мертенс, 12, Акгюн, 38).

«Славія» (Чехія) — «Аякс» (Нідерланди) — 1:1 (Хорі, 67 — ван ден Бомен, 18). На 75-й хвилині вилучено Бааса («Аякс»).

«Ференцварош» (Угорщина) — «Тоттенхем» (Англія) — 1:2 (Варга, 90 — Сарр, 23, Джонсон, 86).

Ще 9 поєдинків ігрового дня розпочнуться о 22:00.

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

У подальших поєдинках Ліги Європи «Динамо» зіграє: 24 жовтня — з «Ромою» (в гостях; 19:45), 7 листопада — з «Ференцварошем» (на своєму полі; 22:00), 28 листопада — з «Вікторією» (на своєму полі; 19:45), 12 грудня — з «Реал Сосьєдад» (в гостях; 22:00), 21 січня 2025-го — з «Галатасараєм» (в гостях; 17:30), 30 січня — з РФШ (на своєму полі; 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» розгромило в чемпіонаті України «Лівий берег».

Фото ФК «Динамо»

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