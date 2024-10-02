«Шахтар» покірно програв у Лізі чемпіонів колишньому клубу Малиновського: відеоогляд матчу

У середу, 2 жовтня, донецький «Шахтар», який зіграв на старті Ліги чемпіонів внічию на полі «Болоньї» (0:0), провів у рамках 2-го туру на «Фельтінс Арені» у німецькому Гельзенкірхені матч проти ще одного представника Італії — «Аталанти».

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Ліга чемпіонів. 2-й тур

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Аталанта» (Бергамо, Італія) — 0:3

«Шахтар»: Різник, Грам (Конопля, 46), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Степаненко (Бондаренко, 63), Криськів, Судаков, Марлон Гомес (Кевін, 63), Егінальдо (Траоре, 63), Зубков (Невертон, 75).

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Голи: Джимсіті (21), Лукман (44), Белланова (48).

І підопічні Маріно Пушича, і колишня команда Руслана Малиновського підійшли до очного протистояння з нулями у графі «забиті та пропущені м'ячі» (бергамаски на старті розійшлися миром з «Арсеналом» — 0:0), поділяючи в турнірній таблиці ЛЧ 20−21-у позиції.

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«Сухим» показникам було покладено край у середині першого тайму, коли центральний захисник «Аталанти» Джимсіті після розіграшу штрафного вгатив м'яч у сітку гірників — 0:1.

Чинні переможці Ліги Європи продовжили «возити» підопічних Пушича, і на 44-й хвилині Лукман втілив перевагу італійців у другий гол — 0:2. 11:0 за ударами на користь гостей до перерви. Додати нічого…

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Захисники «Шахтаря» продовжили «дивитися футбол» біля своїх воріт і після перерви. Як наслідок, вже на 48-й хвилині Белланова без жодного спротиву забив головою і довів рахунок до непристойного — 0:3.

Проведені заміни та боязкі спроби в атаці не дозволили «Шахтарю» хоча б відкрити рахунок своїм голам у турнірі. З такою грою команди та результатами Маріно Пушичу цілком можуть вказати на двері. Адже у чемпіонаті України команда боснійця теж не вражає — четверте місце після восьми турів.

Ще в одному матчі ігрового дня «Жирона» з Віктором Циганковим в «основі», який через травму залишив поле вже на 29-й хвилині, на своєму полі програла «Фейєноорду» — 2:3 (Давід Лопес, 19, ван де Бек, 74 — Еррера, 23, у свої ворота, Міламбо, 33, Крейчі, 79, у свої ворота; на 36-й хвилині футболіст гостей Уеба, а на 67-й гравець господарів Міовські не реалізували пенальті). Інші сім зустрічей ЛЧ заплановано на 22:00.

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії одразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

«Шахтар» надалі зіграє в Лізі чемпіонів: 22 жовтня — з «Арсеналом» (в гостях), 6 листопада — з «Янг Бойз» (вдома), 27 листопада — з ПСВ «Ейндховен» (в гостях), 10 грудня — з «Баварією» (вдома), 22 січня 2025-го — з «Брестом» (вдома) та 29 січня — з дортмундською «Боруссією» (в гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги Європи «Хоффенхайм» — «Динамо».

Фото ФК «Шахтар»

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