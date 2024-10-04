Знову разом? Ірина Білик заінтригувала шанувальників фото з колишнім коханим на кухні (фото)

Українська співачка Ірина Білик, яка раніше висловилася щодо руху квадробіка, заінтригувала заінтригувала Мережу фото з колишнім коханим Дмитром Коляденком, яке вона опублікувала в Instagram.

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Так, артистка опублікувала фото, де зображений Коляденко. На знімку шоумен тримав у руках дві порції їжі — котлету з салатом та пюре. Допис Ірина Білик неочікувано доповнила власною піснею «Ти мій».

Виявилося, що пара разом обідала, ба більше, приготуванням страв займався саме Коляденко. У коментарях під фото шоумен цікавився, чи смачно було, на що Ірина Білик відповіла: «Дякую за обід, сонечко, завдяки тобі згадала дитинство!».

Фани вже припускають, що пара возз'єдналася. Вочевидь, більшість із них раді таким припущенням, адже Білик та Коляденка вітають з примиренням.

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«Ви знову разом? Коляденко казав, що більше ніколи»; «Крута ви пара, Ірино та Дмитре!»; «О, Іра вже помирилася з Дімою!»; - пишуть шанувальники.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Дмитро Коляденко розказав, що готовий вступити до лав ЗСУ та зізнався, що за роки війни не раз намагався знайти своє кохання та й досі сподівається на нове весілля.

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