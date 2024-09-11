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«Повернулась»: Ірина Білик вразила новиною

18:25 11 вересня 2024
Ірина Білик

Відома співачка Ірина Білик, яка відверто розповіла про особисте життя, зізналася, що майже місяць не користувалася соцмережами та просто відпочивала. Про це вона повідомила на своїй сторінці, розмістивши світлину, яка викликала багато коментарів на адресу співачки. Ірина позує у великих капелюсі та окулярах, які їй дуже личать.

«Отже, майже місяць діджитал-детоксу! — повідомила співачка. — Повернулась з новими силами та свіжими ідеями. Ця перерва допомогла мені перезавантажитись і надихнутися на нові проєкти».

Білик поставила питання своїй аудиторії, чи робили вони коли-небудь так само?

«Боюся, що ні, — написали у відповідь. — Не дуже виходить відпочивати від соцмереж!»

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«Дуже красива, — відреагували у коментарях. — Я впровадила собі правило в суботу та неділю нікуди в соцмережі не заходити. Реагую лише на месенджери. Спочатку пальці тягнулись натиснути значок, а потім попустило».

Прокоментував світлину й колишній чоловік Ірини Білик Діма Коляденко. Він лише стримано написав: «Фірма!!!»

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Нагадаємо, раніше Дмитро Коляденко казав, що його весілля відбудеться після Перемоги.

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