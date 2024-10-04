Водіям на замітку: названо найнебезпечніші автодороги України

В Україні люди продовжують гинути через ДТП. Майже дві тисячі людей загинули, а ще майже 21 тисяча була травмована у ДТП від початку року. Найбільше аварій цьогоріч трапилось у Києві, на Дніпропетровщині та Одещині. А найнебезпечнішими автодорогами за кількістю ДТП нині є M-06 Київ-Чоп та М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине. Про це свідчить дослідження Opendatabot.

ВІДЕО ДНЯ

Від початку 2024 року в Україні 16 621 ДТП з постраждалими. Це на 11% більше, ніж за той самий період минулоріч.

наслідок цих аварій загинуло 1 918 людей, а ще 20 862 — отримали травми.

Більшість ДТП з постраждалими — 80% - трапляється в населених пунктах, ще 15% аварій трапилося на автодорогах державного значення. Зазначається, що цьогоріч у населених пунктах аварій побільшало на 13%. Водночас кількість ДТП на трасах залишилася майже незмінною.

РЕКЛАМА

Найбільша кількість ДТП з постраждалими зафіксована у Києві — 1 393 аварії. Наслідують населені пункти на Дніпропетровщині та Одещині: друге та третє місця з 1 350 та 1 148 дорожніх пригод відповідно.

Саме на Одещині кількість аварій цьогоріч рекордно зросла — аж на 40%, порівняно з аналогічним періодом торік. А кількість загиблих у цьому регіоні взагалі збільшилась на 70%.

РЕКЛАМА

Найбільш небезпечною автодорогою вже не перший рік залишається траса M-06 Київ-Чоп — 292 ДТП з постраждалими за вісім місяців 2024 року. Наслідує траса М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине, де зареєстровано 291 ДТП. До трійки доріг, де трапляється найбільше аварій, також потрапила траса M-03 Київ-Харків-Довжанський: 156 ДТП з постраждалими.

Майже половина аварій в Україні стається через порушення швидкості руху — 39,9%. У топі причин ДТП також порушення правил маневрування (23%) та порушення правил проїзду перехресть (9,6%).

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні було затверджено новий дорожній знак.

Фото: apostrophe.ua

257

Читайте нас у Facebook