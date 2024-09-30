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Україна

У ДТП на Волині загинув «кіборг» Павло Чайка

22:35 30 вересня 2024
Кіборг Павло Чайка

29 вересня на автодорозі поблизу села Хорохорін Луцького району загинув військовослужбовець ЗСУ, капітан, захисник Донецького аеропорту, повний кавалер ордена «За мужність» Павло Чайка. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на Рожищенського міського голову В'ячеслава Поліщука.

За даними правоохоронців, 36-річний житель Київської області, керуючи мотоциклом Harley Devidson, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого був 30-річний мешканець Володимира.

Внаслідок зіткнення мотоцикл спалахнув, його водій загинув.

Павло Чайка родом із волинського міста Рожище, почесний громадянин міста. Разом із дружиною проживав у Києві.

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З військовими прощатимуться у рідному місті 2 жовтня. Прощання розпочнеться о 12:00 біля батьківського будинку у Рожищі.

У нього залишилися батьки, дружина та рідна сестра.

Павло Чайка — захисник Донецького аеропорту, учасник боїв на Дебальцевському плацдармі. У складі 79-ї ОДШБр, де був командиром взводу, пройшов найпекліші бої: Слов'янськ, Зеленопілля, Мар'їнка, відбув дві ротації в Донецькому аеропорту, брав участь у боях за Дебальцеве. Двічі поранено.

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Павло Чайка отримав орден «За мужність» тричі: ІІІ ступеня — 8 липня 2014 року, ІІ ступеня — 4 грудня 2014 року, а І ступеня — 26 лютого 2015 року. Також у 2016 році він став «Народним героєм України» та отримав нагрудний знак «За зразковість у військовій службі» ІІІ ступеня.

У 2016 році «ФАКТИ» стали першими, кому Павло Чайка розповів історію свого кохання

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