З радіацією не пов’язано: водіїв лякає новий знак на дорогах

Багато водіїв вже вивчили, що знак білого ромба на синьому тлі на європейських дорогах зовсім не віддає перевагу автомобілям «Рено», а позначає смугу для спільного використання.

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Водночас, як виявилося, «незрозумілі» знаки є і в українських правилах дорожнього руху.

Йдеться про «чорну крапку на білому тлі у червоному трикутнику».

Дехто навіть передивився вітчизняні дорожні знаки і чомусь вирішив, що раз це попереджувальний знак, то, скоріш за все, він говорить про наявність радіації у певній місцевості.

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Але згодом виявилося, що знак «крапка в трикутнику» був схвалений ще 10 років тому, але затвердження пройшов лише нещодавно.

Такого знаку не було в іспитах для отримання водійських прав, тож для багатьох водіїв він став несподіванкою.

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Уперше знаки стали з’являтися на українських дорогах восени 2021 року. Ними почали позначати місце концентрації ДТП (кодифікація за ПДР — 1.41).

Побачивши такий символ, водії можуть зрозуміти, що проїжджають ділянку дороги, де відбувається багато аварій. Це дає змогу підвищити концентрацію й попередити автомобілістів про потенційну небезпеку.

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Знак встановлюють по обидва боки за 50−100 метрів від ділянки в населених пунктах та за 150−300 метрів — за їхніми межами. Тому розмови про «радіацію» у зв'язку з установленням цього знаку позбавлені усілякого змісту.

Про те, які нові обмеження в Україні готують для водіїв, а також, кому доведеться міняти права, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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