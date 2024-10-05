Ворог вночі атакував Україну авіацією, ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

Російські окупанти вкотре атакували територію України з повітря — вночі 5 жовтня вони завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору курської області — рф і окупованого Криму та 13 безпілотниками (ударними БпЛА) із районів: Курськ (рф) та мису Чауда (Крим).

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До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою було збито 3 безпілотники противника, всі — в межах Одеської області, повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Ще 10 ворожих БпЛА було локаційно втрачено на півночі та півдні країни, однак інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

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Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ не досягли цілі й керовані авіаційні ракети.

Крім того, протягом доби ворог атакував Дніпропетровську та Запорізьку області.

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Зокрема на Дгіпропетровщині ворожих ударів зазнав Нікополь і прилеглі громади. Окупанти використовували дрони-камікадзе та артилерійське озброєння, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, осколкових поранень зазнав 46-річний чоловік. Однак від госпіталізації він відмовився і лікуватиметься амбулаторно.

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Також зайнявся приватний будинок, а ще три — зазнали пошкоджень.

Нові руйнуваеея на Нікопольщині

«Понівечені й інфраструктура, санаторій, автівки», — додав посадовець.

А його колега — голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про 400 (!) ударів по 12 населених пунктах області:

9 авіаційних ударів по Кушугуму, Новояковлівці, Комишувасі, Степногірську, Приморському, Оріхову, Новоандріївці та Левадному;

245 ударів БпЛА різної модифікації по Гуляйполю, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Левадному;

6 обстрілів РСЗВ по Роботиному та Новоандріївці;

140 артобстрілів по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

«Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — констатував пан Федоров.

Руйнування у цивільному секторі

Нагадаємо також про жахливі наслідки ударів ворога по цивільних мешканцях Харківщини, які ворог здійснив напередодні.

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