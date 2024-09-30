Київ відбивався від «Шахедів» усю ніч: противник змінив тактику використання дронів

Під час чергової нічної атаки з повітря російські загарбники зосередили увагу на столичному регіоні.

За даними командування Повітряними силами ЗСУ, загалом у ніч проти 30 вересня (з 19.00 29.09 по 08.00 30.09) ворог застосував 76 засобів повітряного нападу:

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балістичноу ракету «Іскандер-М» із окупованого Криму;

керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;

протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

73 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Курськ, Єйськ, Орел — рф.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три — локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

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Як повідомляють в КМДА, на Київ баражуючі боєприпаси заходили у ніч проти понеділка, 30 вересня, хвилями і з різних напрямків.

«Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих», — зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Керівник Центру протидії дезинформації Андрій Коваленко, аналізуючи цю атаку, звернув увагу на те, що тактика застосування ударних БпЛА змінилася: «Станом на зараз, інформація про реактивні шахеди не підтверджується — звичайні, зі звичайними двигунами. Але дивлячись по Київщині, змінена тактика використання, намагаються подовше бути в повітрі за рахунок маневрів, щоб виснажувати людей. Тактика не спрацює, звісно».

А на Миколаївщині під час атаки з повітря була пошкоджена критична інфраструктура — на об'єкті виникла пожежа. За інформацією керівника ОВА Віталія Кіма, залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Під ударами ворога перебувала залізниця. В «УЗ» зазначають, що на Миколаївщині у зв'язку з ворожим обстрілом перегін Долинська — Миколаїв закрито для руху поїздів з міркувань безпеки. Поїзд 121/122 Київ — Миколаїв курсуватиме до ст. Долинська.

«Пасажирів просимо у будь-якому випадку перебувати у вагоні до ранку та чекати на автобусний трансфер Долинська — Миколаїв, організацією якого ми займаємося прямо зараз», — зазначили в «Укрзалізниці» та додали, що перший трансфер зі станції Долинська вирушить до Херсона та Миколаєва о 8:00.

Зворотний рейс до Києва увечері наразі також планується з автобусними трансферами від херсонського (16:40) та миколаївського вокзалів (21:46) із посадкою до вагонів по станції Долинська.

Нагадаємо, що напередодні російські терористи вже вдруге за останні три дні атакували FPV-дроном залізничний вокзал у Сумській області. На залізничної станції в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району отримали поранення машиніст потяга, працівник залізничного вокзалу та пасажирка поїзда № 6605.

Фото з відкритих джерел

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