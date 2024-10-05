«Письменниць» побільшає: Меган Маркл погрожує королівській родині виходом власних мемуарів

Події навколо принца Гаррі та його дружини підтверджують слова інсайдерів про те, подружжя прикладає все більше сил для розвитку власних проєктів.

Так, останнім часом побільшало чуток, що Меган Маркл готує вихід власних мемуарів про своє життя у Великій Британії, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

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На думку експертів, Меган Маркл сама не проти підігріти такі розмови: вона вже неодноразово згадувала в інтерв'ю про якісь щоденники, які вела під час життя у палаці, і натякала на можливу їхню публікацію. Журналісти згадали, що навіть за кілька днів до відходу з життя Єлизавети II екс-акторка з гумором говорила про минуле: «Повертаєшся, відкриваєш ящики і думаєш: «О боже. Ось що я писала у своєму щоденнику там». Експерти називають це не чим іншим, як приманкою, яка обіцяє відверту книгу.

До речі, у видавничому світі кажуть, що Меган може отримати мільйони на спогадах.

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Ймовірно, тоді, 2022-го, смерть королеви дещо пригальмувала процес. Але тепер, як стверджують близькі до кола королівської родини інсайдери, «загрози» актуальні знову.

«За останні рік чи два вона кілька разів згадувала, що вела щоденник, і я думаю, що є всі підстави вважати, що Меган могла б написати власні мемуари… Я думаю, вона сподівається, що це здасться загрозливим для королівської родини. Ця фраза: „Мені є що сказати, коли я захочу“ або „Я ніколи не підписувала нічого, що обмежувало б мене у висловлюваннях…“ — у цьому був дуже сильний натяк», — застерігає королівський експерт Ройя Ніккха.

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До речі, зараз, коли Меган і Гаррі обрали інший шлях розвитку власного бренду — окремо, саме ідеальний час, щоб увірватися з книгою, що викриває. Сассекси, на думку інших експертів, зрозуміли, що окремо вони діють значно ефективніше, і Маркл може використати цей час для власного просування.

Тим більше, що зараз принц Гаррі намагається відновити довіру громадськості, яка, на думку багатьох британців, була втрачена після його одруження на Меган.

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Фото DailyMail

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