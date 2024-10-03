Зайвий піар не потрібен: принц Гаррі намагається відновити довіру громадськості

Принца Гаррі, який разом з дружиною втратив свій важливий капітал, застерігають від зайвого піару, оскільки герцог Сассекський, за словами королівського коментатора, прагне «відновити довіру громадськості». Герцог відвідав церемонію нагородження WellChild Awards в лондонському готелі Royal Lancaster, де віддав данину поваги дітям і підліткам, які були нагороджені на цьому заході. Після цього Гаррі вирушив у тижневу поїздку до Лесото з благодійним фондом Sentebale, пише The News.

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Його нещодавні публічні виступи були добре сприйняті, особливо в світлі його попередньої критики королівської сім'ї, яку він виклав у своєму документальному фільмі для Netflix і мемуарах «Spare». Королівський письменник Філ Дампір сказав, що Гаррі «показав себе з найкращого боку» в Лондоні, але ще «занадто рано говорити про те, що він перегорнув сторінку».

Він пояснив: «Якщо Гаррі буде проводити більше заходів у стилі WellChild і менше скиглити, я тільки за. Нещодавно він показав себе з найкращого боку в Лондоні, а зараз він продовжує хорошу роботу в Лесото та Південній Африці зі своїм проєктом. Але я думаю, що ще зарано говорити про те, що він перегорнув сторінку. У нього нові піарники, і я впевнений, що вони сказали йому, що він повинен припинити стогнати і поливати брудом королівську родину, оскільки людям це вже набридло, не тільки у Великій Британії, але й у США і в усьому світі. Зараз, здається, він намагається діяти самостійно і робити щось без неї (Меган Маркл — Авт.), і, можливо, це і є шлях вперед. Вона може зосередитися на своїх американських продуктах Riviera Orchard і заробляти гроші для сім'ї, а він повинен повернутися до допомоги та добрих справ. Тож якщо старий Гаррі повернеться, це буде добре».

Дампір застерігає герцога від виконання благодійних обов'язків, якщо вони є лише піар-ходом.

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Це пов'язано з тим, що принц Гаррі повинен повернути довіру британської громадськості, вважає коментатор.

«Але для того, щоб повернути довіру його сім'ї і прихильність громадськості, знадобиться набагато більше, ніж пара тижнів роботи, яка потрапить у заголовки газет», — додав він.

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Раніше джерело з оточення опального принца повідомило, що Гаррі відчуває, що стає «запасним» для Меган Маркл і планує таємне повернення до Англії.

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