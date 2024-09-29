«Їхні проєкти будуть окремими»: інсайдер повідомив, що принц Гаррі залишає Меган Маркл

Про зміни у житті принца Гаррі, який несподівано звернувся до королівських родичів, та Меган Маркл повідомило джерело, яке має хороші зв'язки в соціальному колі пари. Інсайдер відверто і лаконічно розповів: «Вони все ще будуть разом проводити деякі благодійні акції та здійснювати закордонні візити, але їхні робочі проєкти будуть окремими».

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Доречно згадати, що цього року пара здійснила низку закордонних візитів — тур Нігерією та до Колумбії, а також поїздки по США.

Також поширюються інформація про наступні плани герцогів Сассекських, і вважається, що вони відвідають Лесото та Ботсвану, оскільки саме звідти працює благодійна організація Harry's Sentebale, пише Geo.tv.

Ботсвана також має особисте значення для герцога і герцогині, адже там вони провели кілька днів у 2016 році.

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Раніше джерело з оточення опального принца повідомило, що Гаррі відчуває, що стає «запасним» для Меган Маркл і планує таємне повернення до Англії.

Тим часом стало відомо, що Національна портретна галерея в Лондоні відмовляється виставляти портрет Сассексів.

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Фото: royal.uk

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