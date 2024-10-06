У бою під Харковом загинув відомий російський опозиціонер, який воював за Україну

Російський опозиціонер Ільдар Дадін, який воював на стороні України проти російської агресії, загинув у бою на Харківщині. Про це повідомляє Meduza з посиланням на колишню журналістку «Ехо Москви» Ксенію Ларіну.

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«Щойно повідомили, що загинув Ільдар Дадін. У бою на Харківщині», — написала Ларіна у соцмережі X увечері 5 жовтня.

Виданню «Сота» Ларіна розповіла, що дізналася про загибель Дадіна від іншого військового, колишнього віцепрезидента Газпромбанку Ігоря Волобуєва. Той своєю чергою послався на побратима Дадіна.

Інші джерела поки що не підтверджували інформацію про його загибель.

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Ільдар Дадін — перший росіянин, засуджений за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. Стаття з'явилася в Кримінальному кодексі РФ у 2014 році, російські журналісти називають її «дадінською статтею».

На початку 2023 року Ільдар Дадін приїхав до України, щоб воювати проти російської армії. У складі «Сибірського батальйону» він вирушив на фронт у червні. Воював під позивним «Ганді». У грудні того ж року він перейшов служити у легіон «Свобода России».

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у боях загинув зять Ірини Фаріон.

Фото: Ільдар Дадін/Facebook

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