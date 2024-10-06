На фронті загинув зять Ірини Фаріон (фото)
Зять мовознавиці й колишньої нардепки Ірини Фаріон, яку вбили 19 липня, загинув на фронті. Про це у Facebook повідомила її донька Софія Семчишин.
Семчишин констатувала смерть свого чоловіка, але у подробиці не вдавалася: «Горіть у пеклі, покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов».
Лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок уточнив, що чоловік загинув у бою на Сіверському напрямку.
«Василь захищав Україну у 4 батальйоні „Сила Свободи“ Бригади швидкого реагування НГУ „Рубіж“ і віддав життя за Державу», — написав він.
Як писав «ФАКТИ», підозрюваний у вбивстві Фаріон може уникнути покарання після оголошення вироку.
Фото: Софія Семчишин672
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