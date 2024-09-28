«Маємо розуміти, що дива не станеться»: військовий експерт про ситуацію на фронті та кінець війни

Президент Володимир Зеленський, візит якого до США викликав дипломатичний скандал, в інтерв’ю телеканалу ABC News сказав про близьке завершення війни. Ці слова звернули на себе шалену увагу. Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов до цієї фрази ставиться скептично. За його словами, дуже серйозною проблемою фактично на всіх ділянках фронту є питання ресурсів.

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«Не впевнений, що ми маємо зараз все необхідне, щоб стабілізувати ситуацію на фронті бодай у найближчій перспективі, — каже він. — Можливо, це такий собі заклик президента до західних еліт. Мовляв, робіть що-небудь і разом ми зможемо подолати цю російську навалу. В протилежному випадку не тільки Україну, але й світ чекають дуже темні часи. В принципі, шанс на краще майбутнє у нас є, але для цього треба усім докласти зусилля. Політичні та ресурсні зусилля».

Формула перемоги Зеленського є абсолютно очевидною, але вона потребує надзусиль не лише від України, а й від наших західних партнерів, вважає Селезньов.

«Ми ж не вимагаємо від західних країн, щоб вони замість нас воювали. Ми потребуємо боєприпасів, зброї, техніки, технологій. Все це є ключовим фактором, який впливає на ситуацію на полі бою, — зазначає експерт. — Ми маємо розуміти, що дива не станеться — ворог зараз прикладає чимало зусиль, щоб взяти під контроль українські території. 7 жовтня генерал Буданов визначав як крайню точку ресурсних можливостей російської армії для активних наступальних дій. Якщо це станеться — значить отримаємо можливість перевести дух».

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Додамо, що глава Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що з літа 2025 року в країні-агресорці почнуться серйозні проблеми в економіці, що дуже вплине на війну в Україні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сказав Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

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