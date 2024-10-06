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Суспільство та люди

Найближчими днями Києву забезпечені «пробки» через ремонт Набережного шосе

17:22 6 жовтня 2024
Рух транспорту

У Києві, де нещодавно викрили «торгівців» відстрочками від мобілізації, із 20:00 7 жовтня до 8:00 11 жовтня частково обмежать рух транспорту Набережним шосе через ремонт дорожнього покриття. Про це інформує Офіційний портал Києва з посиланням на КК «Київавтодор».

Обмеження діятимуть у крайній лівій смузі Набережного шосе, на ділянці від естакадного заїзду на Дніпровський узвіз до виїзду з моста Метро (в напрямку Подолу).

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Як писали «ФАКТИ», раніше було названо найнебезпечніші автодороги України.

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