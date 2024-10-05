Тепер — адвокати: у Києві викрили «торгівців» відстрочками від мобілізації

Українці вже звикли до новин про нечесних воєнкомів та лікарів ВЛК, які допомагають чоловікам призовного віку уникати мобілізації.

Однак цього разу в Києві викрили двох адвокатів, які надавали послуги працевлаштування на державне підприємство заради бронювання. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За інформацією прокуратури, підозрювані, маючи зв'язки з посадовцями в регіональних ТЦК та СП і ВЛК, допомагали чоловікам без проблем стати на військовий облік перед працевлаштуванням, гарантуючи, що після проходження військово-лікарської комісії вони не отримають повістку.

Вартість таких послуг коливалася від 10 до 12 тисяч доларів США.

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Одного адвоката затримали під час одержання неправомірної вигоди у сумі 5 500 доларів США у Києві.

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Його спільника у цей же час затримали у Черкаській області.

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Обом оголосили підозри у підбурюванні військовозобов’язаних до надання неправомірної вигоди за працевлаштування до державного підприємства з метою отримання бронювання від мобілізації, а також постановку на військовий облік.

Також нагадаємо, що попри те, що народні депутати обговорюють ідею зміни граничного віку військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації, вже зараз в Україні є три групи молодих людей, які людей, підлягають призову до 25 років.

Фото прокуратури



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