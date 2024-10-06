З 7 жовтня українці більше платитимуть за нові паспорти та посвідчення водія
З 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України. Про це повідомили в компанії.
Нині тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме:
• Оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн.;
• Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн.;
• Обмін посвідчення водія — 950 грн.;
• Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн.
• Проставлення апостиля — 650 грн.
«Фахівці Центрів обслуговування громадян „Паспортний сервіс“ надають консультації онлайн та у телефонному режимі. Якщо у вас є питання щодо сервісних послуг — напишіть у приватні повідомлення на офіційних сторінках в Фейсбук та Інстаграм або зателефонуйте до контактного центру за номером
Як писали «ФАКТИ», нещодавно ДП «Документ» відновило оформлення паспортів для чоловіків за кордоном.155
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