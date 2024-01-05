В Україні змінилися ціна на оформлення ID-картки та посвідки на проживання: скільки доведеться заплатити

В Україні підвищуються цiни на адміністративні послуги. Окрім підвищення вартості водійських прав, з початку 2024 року змінилася вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства.

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Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.



«Це пов'язано з тим, що «Поліграфічний комбінат «Україна» змінив ціну на бланки окремих біометричних документів», — пояснили у відомстві.

Відтепер вартість оформлення паспорта громадянина у формі ID-картки протягом 20 робочих днів становить 504 грн, протягом 10 робочих днів — 874 грн.

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При цьому через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні така послуга буде коштувати 626 грн.

Перше оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки здійснюється безкоштовно.

Вартість інших документів:

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Оформлення посвідки на постійне проживання протягом 15 робочих днів становить 1 151 грн.

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Оформлення посвідки на тимчасове проживання протягом 15 робочих днів становить 1 056 грн.

Оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон протягом 15 робочих днів становить 6 867 грн.

Нагадаємо, з 200 гривень до 350 гривень здорожчала реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок.

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