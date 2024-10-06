Збірна України за підтримки преміумпартнера VBET Ukraine вперше в історії виборола бронзу Чемпіонату світу з футзалу

У вирішальному матчі у Ташкенті на «Хумо Арені» зі збірною Франції українці здобули беззаперечну перемогу із рахунком 7:1.

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«Преміумпартнер збірної України з футзалу вітає команду та всю футбольну спільноту з бронзою на Чемпіонаті світу з футзалу!» — зазначили у компанії Vbet Ukraine.

Цей результат дався нелегко. Вже на третій хвилині після єдиноборства із суперником зазнав травми 28-річний універсал Микола Микитюк.

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Попри втрату одного з лідерів українська команда впродовж усього першого тайму контролювала гру і пішла на перерву за мінімальної переваги завдяки голу Ігора Чернявського.

На початку другої половини матчу Зварич ударом головою подвоїв перевагу «синьо-жовтих», але вже за хвилину французи відіграли один гол.

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Втім, невдовзі Жук оформив дубль, а Абакшин записав на свій рахунок хет-трик.

У підсумку Україна вперше в історії стала бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу.

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«Це легендарне досягнення, вперше в історії, було необхідне всім нам. Дякуємо, командо! Разом до перемоги!» — привітав переможців преміумпартнер збірної України.

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