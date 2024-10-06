Україна знищила Францію і вперше здобула медалі чемпіонату світу з футзалу: відеоогляд матчу

У неділю, 6 жовтня, збірна України з футзалу, яка програла у півфіналі лідеру світового рейтингу Бразилії (2:3), провела на «Хумо Арені» у Ташкенті матч за 3-є місце чемпіонату світу проти команди Франції, яка у ½ фіналу капітулювала перед аргентинцями (2:3).

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Україна — Франція — 7:1

Україна: Сухов; Зварич, Корсун, Абакшин, Семенченко (стартовий склад), Жук, Микитюк, Чернявський, Мельник, Фаренюк, Швед.

Голи: Чернявський (11), Зварич (22), Жук (27, 28), Абакшин (30, 30, 33) — Саадауї (23).

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Канули в Лету ті часи, коли Україна на початку 2000-х громила Францію — 12:0 (найбільша поразка «триколірних» в історії). На нинішньому чемпіонаті світу дебютанти турніру показали собі міцним горішком. Але наші однаково були хай і невеликим, але фаворитом битви за «бронзу».

Хлопці Косенка чудово провели перший тайм, використавши одну з помилок французів в обороні, коли влучним ударом на 11-й хвилині відзначився Чернявський — 1:0. Шкода тільки, що через травму наша команда слідом за Шотурмою втратила Микитюка.

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Із самого початку другого тайму Франція кинулася вперед, але нарвалася на випад України, який точним ударом головою завершив Зварич — 2:0.

Французи змогли відіграти один м'яч і замінили воротаря п'ятим польовим гравцем. Даремно… Жук «дублем» та Абакшин хет-триком (у нього на турнірі — 7 м'ячів!) знищили суперника — 7:1, а заразом принесли Україні бронзові медалі чемпіонату світу. Перші в історії нашої збірної!

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Нагадаємо, що на чемпіонаті світу в Узбекистані збірна України в групі програла Аргентині (1:7), а також розгромила Анголу (7:2) та Афганістан (4:1). У 1/8 фіналу «жовто-сині» здолали Нідерланди (3:1), а у чвертьфіналі — Венесуелу (9:4).

Україна перевершила своє найкраще досягнення на світових першостях (на ЧС-1996 «жовто-сині» фінішували на четвертому місці). На інших чемпіонатах світу наша команда виступила так: на ЧС-2004 та ЧС-2008 — вийшла у другий груповий етап, на ЧС-2012 — у чвертьфінал, а на ЧС-2016 — в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що у матчі за «золото» чемпіонату світу цього ж дня о 18:00 зіграють Бразилія та Аргентина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Євро-2022 збірна України фінішувала на четвертому місці.

Фото uaf.ua

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