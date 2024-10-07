Ворог обстріляв Запорізьку та Дніпропетровську області: поранено жінку, зруйновано будинки та об’єкти інфраструктури

В ніч на 7 жовтня російські війська знов атакували Україну. Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду на Дніпропетровщині.

Пошкоджене підприємство. Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

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За інформацією Лисака, по Нікополю агресор вгатив з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали.

Протягом минулого дня росіяни накрили населені пункти Синельниківщини з РСЗВ. Постраждали три людини. Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Вони у лікарні.

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Пошкоджені чотири будинки, легкова автівка, гараж агрофірми, тракторний причіп. Зачепило й газогін. Виникло декілька займань сухої трави.

«Через влучання БпЛА під час збору врожаю в полі мінно-вибухову травму отримав 45-річний чоловік. Потерпілий госпіталізований», — додав керівник ОВА.

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У Нікопольському районі окупанти скинули боєприпас, застосовували дрони-камікадзе і відкривали вогонь з важкої артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Пошкоджені фермерське господарство, багатоповерхівка, три дачні будинки, зупинка, лінії електропередач.

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Під удар також потрапив Криворізький район. В одному з сіл понівечені приватна оселя і два десятки сонячних панелей.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що впродовж доби окупанти завдали 383 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

У Пологівському району поранено 61-річну жінку.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Також вчора вечором був «приліт» по Сумах.

А сьогодні вночі та вранці навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені, повідомили у КМВА.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 6 жовтня понад 80 дронів атакували Україну. В Одесі був «приліт». Під час атаки зайнялася пожежа у складських приміщеннях, горіли також вантажні автомобілі.

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