Понад 80 дронів атакували Україну вночі: в Одесі гасять пожежу після «прильоту» (фото)

Чергова атака ворога з повітря дронами та ракетами, яка розпочалася ще напередодні увечорі, триває й понині — у повітряному просторі України залишається ще чотири «шахеди.

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Як повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ, з 19:00 05 жовтня до 07:00 06 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:

2 балістичні ракети Іскандер-М;

1 крилату ракету Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

87 БпЛА типу «шахед» (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф).

В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

25 безпілотників (станом на 09.00) локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

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Тим часом в ДСНС повідомляють про пожежі в Одесі після атаки «шахедами», а також про одного постраждалого, який був шпиталізований з важкими травмами.

Фото ДСНС

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Під час атаки зайнялася пожежа у складських приміщеннях, горіли й вантажні автомобілі.

Для ліквідаці загорянь залучалось 47 рятувальників та 12 одиниць техніки, а також від Асоціації добровільних пожежних України — 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.

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Фото ДСНС

Керівник обласної ВА Олег Кіпер уточнив, що сталося загоряння торговельного обладнання в складській будівлі на площі 100 м². «Через падіння уламків загорілися вантажівка та сміття, постраждала одна людина. Чоловік ушпиталений. Осколками також пошкоджено газовий трубопровід, витік газу швидко ліквідували співробітники ДСНС. Внаслідок ракетної атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали», — додав він.

Також ворог атакував столичний регіон. За інформацією керівника КМВА Сергія Попко, ворог у ніч проти 6 жовтня атакував Київ «шахедами», які заходили хвилями і з різних напрямків. «Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих», — повідомив він.

Нагадаємо, що днями під час атаки дронами-камікадзе Одещини, була пошкоджена портова інфраструктура, а також пункт пропуску на кордоні між Україною та Румунією.

Фото ДСНС

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