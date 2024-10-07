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Події

Ворог атакував Київ з повітря, в трьох районах зафіксовано падіння уламків

9:41 7 жовтня 2024
літак

Вранці у понеділок, 7 жовтня, росіяни атакували Київ. Повітряна тривога почала ширитись Україною о 8.26.

Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт МіГ-31К. Також пізніше стало відомо й про швидкісні цілі в напрямках Києва й Старокостянтинова.

«Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 „Кинджал“ з носіїв МіГ-31К», — повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

Через деякий час у столиці пролунали вибухи, а у КМДА попередили про роботу протиповітряної оборони (ППО).

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Згодом мер столиці Віталій Кличко написав, що уламки ворожих ракет впали в кількох районах міста. Зокрема: в Соломʼянському районі — в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському — поблизу пішохідного переходу. У Голосіївському — в одному місці — на тротуар, в іншому — уламок пробив дах службового мікроавтобусу.

«Всі служби прямують на місця. Інформація щодо потерпілих та завданої шкоди уточнюється», — додав Кличко.

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В Київській міській державній адміністрації (КМДА) додали, що, попередньо, без жертв та руйнувань.

«За інформацією на цю хвилину — в місті без руйнувань та постраждалих. Дані оперативного зведення уточнюються», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі, за даними Генштабу ЗСУ, завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу росіян в тимчасово окупованій Феодосії. Завдання виконано підрозділами ракетних військ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

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