Рвало кров'ю: чемпіон світу з легкої атлетики помер у 26 років

Відомий кенійський бігун, чемпіон світу з легкої атлетики серед молоді Кіп'єгон Бетт помер в лікарні у віці 26 років, повідомляє Nation Africa з посиланням на сестру спортсмена Пуріті Кіруї. Раніше у Кенії учасницю Олімпійських ігор-2024 облили бензином та підпалили — вона померла.

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Бетт помер у неділю в лікарні округу Бемет (Кенія). Причиною смерті стало тяжке захворювання печінки та інших внутрішніх органів. Стан спортсмена погіршувався протягом місяця, і, попри всі зусилля лікарів, його не вдалося врятувати.

«Він почував себе погано близько місяця і проходив амбулаторне лікування у лікарні. У суботу його стан погіршився, його рвало кров'ю. Брата направили до лікарні для проходження обстеження», — цитує видання сестру спортсмена.

Кіп'єгон Бетт — чемпіон світу 2016 року серед молоді з бігу на 800 метрів у польському Бидгоші та бронзовий призер світової першості-2017 серед дорослих на цій же дистанції в Лондоні.

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2018-го кенієць був дискваліфікований на чотири роки за використання еритропоетину. У 2022 році він повернувся до змагань, взявши участь у бігу на 400 м із бар'єрами на турнірі у Кенії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу зі стрибків у висоту знайшли мертвим біля цвинтаря після таємничого зникнення.

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Фото Profimedia

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