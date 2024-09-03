40.99 / 41.53 45.31 / 45.99
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Учасницю Олімпійських ігор-2024 облили бензином та підпалили

13:17 3 вересня 2024
Ребекка Чептегеї

Легкоатлетка з Уганди, 33-річна Ребека Чептегеї, яка виступала на Олімпійських іграх-2024 у марафоні (44-е місце), госпіталізована у критичному стані, повідомляє AOL.

Бігунка стала жертвою свого колишнього бойфренда Діксона Ндієми, який під час сварки облив її бензином та підпалив. При цьому чоловік також серйозно постраждав.

Інцидент стався в будинку бігунки на заході Кенії, доки її діти були у церкві. Чептегії перебуває у лікарні з опіками 75 відсотків тіла.

Повідомляється, що Чептегеї родом з регіону, розташованого просто на кордоні Уганди та Кенії, купила ділянку землі в окрузі Транс-Нзоя та збудувала будинок, щоб перебувати поряд із численними спортивними тренувальними центрами Кенії.

РЕКЛАМА

Сусіди постраждалої стверджують, що перед інцидентом чули, як молоді люди сварилися через землю, на якій було збудовано будинок.

Додамо, що в 2022 році Ребекка Чептегеї стала чемпіонкою світу з гірського та трейлового бігу в Таїланді.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної Німеччини бив у живіт вагітну подругу.

Фото Федерації легкої атлетики Уганди

РЕКЛАМА

614

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

«Туз мечів» — Близнюкам, «Туз кубків» — Ракам, «Король пентаклів» — Козорогам: Таро-прогноз на 3 вересня

військовий

Відразу вісім категорій: хто втрачає право на відстрочку від мобілізації з 1 вересня

рослини

Посійте зараз, і до снігу будете з багатим урожаєм: відома городниця порадила 5 рослин, які чудово зростуть після картоплі чи огірків

Принц Гаррі, Меган Маркл та король Чарльз

«Це не підлість»: що порадили зробити щодо Меган Маркл і принца Гаррі королю Чарльзу III

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту