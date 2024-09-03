Учасницю Олімпійських ігор-2024 облили бензином та підпалили

Легкоатлетка з Уганди, 33-річна Ребека Чептегеї, яка виступала на Олімпійських іграх-2024 у марафоні (44-е місце), госпіталізована у критичному стані, повідомляє AOL.

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Бігунка стала жертвою свого колишнього бойфренда Діксона Ндієми, який під час сварки облив її бензином та підпалив. При цьому чоловік також серйозно постраждав.

Інцидент стався в будинку бігунки на заході Кенії, доки її діти були у церкві. Чептегії перебуває у лікарні з опіками 75 відсотків тіла.

Повідомляється, що Чептегеї родом з регіону, розташованого просто на кордоні Уганди та Кенії, купила ділянку землі в окрузі Транс-Нзоя та збудувала будинок, щоб перебувати поряд із численними спортивними тренувальними центрами Кенії.

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Сусіди постраждалої стверджують, що перед інцидентом чули, як молоді люди сварилися через землю, на якій було збудовано будинок.

Додамо, що в 2022 році Ребекка Чептегеї стала чемпіонкою світу з гірського та трейлового бігу в Таїланді.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної Німеччини бив у живіт вагітну подругу.

Фото Федерації легкої атлетики Уганди

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