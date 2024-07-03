Чемпіона світу зі стрибків у висоту знайшли мертвим біля цвинтаря після таємничого зникнення (фото)
Чемпіона світу та рекордсмена Африки зі стрибків у висоту з ПАР 42-річного Жака Фрайтага знайдено мертвим після двох тижнів пошуків, повідомляє сайт Міжнародної федерації легкої атлетики. Раніше чемпіон світу та Європи зі стрибків із жердиною Тім Лобінгер боровся з невиліковною хворобою та помер у березні 2023 року.
Знаменитий спортсмен зник безвісти ще 17 червня після того, як відвідав будинок своєї матері у Бронкхорстпруїті через кілька днів після свого дня народження. Фрайтага, який страждав на наркотичну залежність, забрав і висадив у прилеглому районі невідомий чоловік, який сказав, що у нього є для колишньої зірки спорту робота.
Закривавлене тіло Жака Фрайтага (його зріст був 204 см) з численними кульовими пораненнями виявили біля цвинтаря на околиці столиці країни Преторії.
Представник південноафриканської поліції підтвердив, що справа кваліфікується як вбивство.
Жак Фрайтаг, мати котрого Хендріна Петерс ставала чемпіонкою ПАР зі стрибків у висоту, був одним із небагатьох у світовій легкій атлетиці (як, наприклад, легендарний Усейн Болт), хто ставав чемпіоном світу і серед юнаків, і серед юніорів, і серед дорослих.
Свого найбільшого успіху південноафриканець досяг у 2003 році, коли на знаменитій арені «Стад де Франс» у передмісті Парижа став найсильнішим у світі з результатом 235 см. Чотириразовому чемпіону ПАР досі належить рекорд Африки, встановлений ним у 2005 році.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з легкої атлетики помер на 30-му році життя.
Фото IAAF391
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