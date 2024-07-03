Чемпіона світу зі стрибків у висоту знайшли мертвим біля цвинтаря після таємничого зникнення (фото)

Чемпіона світу та рекордсмена Африки зі стрибків у висоту з ПАР 42-річного Жака Фрайтага знайдено мертвим після двох тижнів пошуків, повідомляє сайт Міжнародної федерації легкої атлетики. Раніше чемпіон світу та Європи зі стрибків із жердиною Тім Лобінгер боровся з невиліковною хворобою та помер у березні 2023 року.

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Знаменитий спортсмен зник безвісти ще 17 червня після того, як відвідав будинок своєї матері у Бронкхорстпруїті через кілька днів після свого дня народження. Фрайтага, який страждав на наркотичну залежність, забрав і висадив у прилеглому районі невідомий чоловік, який сказав, що у нього є для колишньої зірки спорту робота.

Закривавлене тіло Жака Фрайтага (його зріст був 204 см) з численними кульовими пораненнями виявили біля цвинтаря на околиці столиці країни Преторії.

Представник південноафриканської поліції підтвердив, що справа кваліфікується як вбивство.

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Жак Фрайтаг, мати котрого Хендріна Петерс ставала чемпіонкою ПАР зі стрибків у висоту, був одним із небагатьох у світовій легкій атлетиці (як, наприклад, легендарний Усейн Болт), хто ставав чемпіоном світу і серед юнаків, і серед юніорів, і серед дорослих.

Свого найбільшого успіху південноафриканець досяг у 2003 році, коли на знаменитій арені «Стад де Франс» у передмісті Парижа став найсильнішим у світі з результатом 235 см. Чотириразовому чемпіону ПАР досі належить рекорд Африки, встановлений ним у 2005 році.

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2003 року Жак Фрайтаг став чемпіоном світу на знаменитій арені "Стад де Франс"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з легкої атлетики помер на 30-му році життя.

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Фото IAAF

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